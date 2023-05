Volante Caíque Gonçalves espera sequência de vitórias do Ceará na Série B

Com a vitória sobre o Tombense na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará chegou ao seu segundo triunfo na competição e soma 7 pontos ganhos. Titular no duelo contra a equipe mineira, o volante Caíque Gonçalves, que atuou novamente como lateral-direito, deve ser titular do Vovô contra o Criciúma, no domingo (21), às 15h30, no estádio Heriberto Hülse.

O jogador afirma que o Ceará precisa reagir na competição e emplacar uma boa sequência de resultados.

“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar na partida contra o Criciúma. Eles estão vivendo uma boa fase, são os vice-líderes da competição e vão nos trazer grandes dificuldades. Mas, nós conhecemos a grandeza do Ceará, uma equipe gigante e que precisa estar entre os primeiros. Respeitamos muito o Criciúma, mas precisamos reagir e engatar uma boa sequência de vitórias para estarmos entre os primeiros e entrar na briga pelo acesso”, disse ele.

Preparação

Em seguida, o jogador analisou a semana de treinamento focado na partida contra o Tigre. Nos últimos dois jogos do Ceará jogando fora de casa pela Série B, o Vovô conquistou uma vitória e um empate.

“Foi muito importante a vitória sobre o Tombense, jogando em casa, porque traz um pouco mais de tranquilidade para o trabalho na semana. Nos cobramos muito, mas sabemos da qualidade do nosso grupo. Fizemos uma preparação bem feita, acredito que chegamos bem preparados”, analisou.