Vojvoda x Crespo: técnico do Fortaleza nunca perdeu uma partida para o compatriota argentino

O duelo entre os compatriotas Juan Pablo Vojvoda e Hernán Crespo ganhará um novo capítulo nesta quarta-feira (24), no embate entre São Paulo x Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será o terceiro entre os argentinos.

Os técnicos se enfrentam pela primeira vez em solo argentino. Juan Pablo Vojvoda dirigia o Talleres, em 2019, e enfrentou Hernán Crespo, então técnico do Banfield, pela Liga Argentina. O atual comandante do Fortaleza levou a melhor e venceu por 3 a 1.

A repetição do embate entre compatriotas voltou a acontecer na atual temporada da Série A do Campeonato Brasileiro, após Juan Pablo Vojvoda ser contratado pelo Fortaleza Esporte Clube, em maio, para a disputa da competição nacional. O Tricolor do Pici venceu o São Paulo, em pleno Morumbi, por 1 a 0, em duelo válido pela 12ª rodada.

Vojvoda x Crespo (confrontos)

Talleres 3 x 1 Banfield (Liga Argentina - 2019)

São Paulo 0 x 1 Fortaleza (Série A do Campeonato Brasileiro - 2021)

Legenda: Juan Pablo Vojvoda nunca perdeu para equipes comandadas pelo compatriota Hernán Crespo Foto: Fabiane de Paula / SVM

Algoz do São Paulo

O confronto diante da equipe paulista não é novidade para Vojvoda. Enquanto dirigia o Talleres, o comandante argentino enfrentou o São Paulo na Copa Libertadores e eliminou o tricolor no Morumbi, após empate sem gols - na ida, triunfo por 2 a 0 da equipe de Córdoba.

Dirigindo o Fortaleza, Juan Pablo conquistou a 1ª vitória do Tricolor do Pici em solo paulista contra o São Paulo. Um tabu perdurado por 10 jogos (oito derrotas e dois empates).

Vojvoda x São Paulo (confrontos)

Talleres 2 x 0 São Paulo (Copa Libertadores - 2019)

São Paulo 0 x 0 Talleres (Copa Libertadores - 2019)

São Paulo 0 x 1 Fortaleza (Série A do Campeonato Brasileiro - 2021)