Vojvoda valoriza a classificação do Fortaleza e projeta final com Ceará: ‘será difícil’

O Fortaleza avançou à final do Campeonato Cearense de 2023 ao golear o Ferroviário por 4 a 0, neste domingo (19), pelo jogo de volta da semifinal. Em coletiva, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda comemorou o desempenho tricolor e projetou a decisão com o Ceará, que eliminou o Iguatu.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza “Sabemos que o Campeonato Cearense é um objetivo importante. Para o clube, para o torcedor e para os jogadores. Ano passado, quando o time ganhou, já falavam do Estadual deste ano. Estamos conscientes da importância, mas sabemos o quanto será difícil (contra o Ceará)”.

No Clássico das Cores, o Leão marcou duas vezes em cada tempo e encerrou a sequência de quatro jogos sem vitória. Vojvoda avaliou que a equipe foi bem, principalmente quando teve um a mais em campo após a expulsão do zagueiro Éder Lima no 1º tempo, devido ao pênalti cometido em Lucero.

Legenda: Lucero abriu o placar para o Fortaleza na goleada contra o Ferroviário Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

"Nossa intenção era ganhar o jogo, sabíamos que o adversário tem bons jogadores, que o primeiro jogo foi complicado, apesar da posse de bola e finalizações, terminou 1 a 1. Quanto ao placar e o gol, conseguimos uma boa vantagem no 1º tempo e, com um a mais, o time teve as soluções e o volume para levar o jogo onde o Fortaleza queria", afirmou.

Na sequência de 2023, o time volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Fortaleza encara o Santa Cruz, no Arruda, em Recife/PE, e já está classificado para quartas de final do torneio regional - é o 2º do Grupo A, com 15 pontos.

