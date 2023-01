Vojvoda usa 23 jogadores em três jogos pelo Fortaleza em 2023; veja quem ainda não jogou

O Fortaleza iniciou a temporada de 2023 com um elenco robusto para a sequência do calendário. Em três partidas, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda utilizou 23 jogadores e buscou dar ritmo ao plantel até definir o time titular. O fato é: há uma alta competitividade interna na briga por posição.

Nos primeiros compromissos, a equipe não foi brilhante, mas conseguiu os resultados: vitórias contra o Iguatu (2x0) e o Caucaia (1x0), pelo Campeonato Cearense, além do Campinense (2x0) na Copa do Nordeste.

Escalações do Fortaleza em 2023

Fortaleza 2x0 Iguatu | Fernando Miguel; Tinga, Ceballos e Benevenuto; Yago Pikachu, Caio Alexandre, Hércules (Zé Welison) e Lucas Crispim (Lucas Sasha); Romarinho (Pedro Rocha), Romero (Lucas Esteves) e Moisés (Thiago Galhardo).

| Fernando Miguel; Tinga, Ceballos e Benevenuto; Yago Pikachu, Caio Alexandre, Hércules (Zé Welison) e Lucas Crispim (Lucas Sasha); Romarinho (Pedro Rocha), Romero (Lucas Esteves) e Moisés (Thiago Galhardo). Fortaleza 1x0 Caucaia | João Ricardo; Titi, Ceballos e Brítez (Yago Pikachu); Dudu, Zé Welison (Caio Alexandre), Lucas Sasha, Sammuel (Romarinho) e Bruno Pacheco; Pedro Rocha (Hércules) e Thiago Galhardo (Romero).

| João Ricardo; Titi, Ceballos e Brítez (Yago Pikachu); Dudu, Zé Welison (Caio Alexandre), Lucas Sasha, Sammuel (Romarinho) e Bruno Pacheco; Pedro Rocha (Hércules) e Thiago Galhardo (Romero). Fortaleza 2x0 Campinense | Fernando Miguel; Tinga, Titi e Benevenuto; Yago Pikachu (Dudu), Caio Alexandre, Hércules (Zé Welison), Ronald (Sammuel) e Lucas Esteves; Romero (Romarinho) e Pedro Rocha (Thiago Galhardo).

Legenda: Pikachu retornou ao Fortaleza em 2023 e iniciou a temporada como titular Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

De sequência, a manutenção do esquema com três defensores, alternando entre 3-4-3 e 3-5-2. Diversas peças ganharam espaço, como o meia Sammuel, de 21 anos, que estreou na equipe titular. Além disso, reforços foram utilizados, como os laterais-esquerdos Lucas Esteves e Bruno Pacheco.

A tendência é de manutenção do rodízio ao longo do ano. Apesar da base principal com pilares como Pikachu, Thiago Galhardo e Benevenuto, a comissão técnica deve mudar peças pontuais a cada partida para evitar lesões nos torneios - disputa também a Copa do Brasil, Série A e Libertadores.

Quem ainda não jogou?

Legenda: Os argentinos Lucero e Tomás Pochettino aguardam regularização para estrear pelo Fortaleza Foto: Lucas Catrib / SVM

Do elenco, apenas sete jogadores ainda não atuaram pelo Fortaleza. Das contratações, o meia Tomás Pochettino e os atacantes Lucero e Júnior Santos ainda aguardam regularização para estrear.

Os demais jogadores são: goleiros Luan Polli e Kennedy, zagueiro Habraão e atacantes Coutinho e Wesley Braga. O último chegou ao clube em 2022 para o sub-23, se destacou nos treinos e foi incorporado por Vojvoda ao principal.

Elenco do Fortaleza para 2023

Goleiros : Fernando Miguel, Luan Polli, Kennedy e João Ricardo.

: Fernando Miguel, Luan Polli, Kennedy e João Ricardo. Zagueiros : Benevenuto, Titi, Brayan Ceballos, Habraão e Brítez.

: Benevenuto, Titi, Brayan Ceballos, Habraão e Brítez. Laterais-esquerdos : Bruno Pacheco e Lucas Esteves.

: Bruno Pacheco e Lucas Esteves. Laterais-direitos : Tinga e Dudu.

: Tinga e Dudu. Volantes : Ronald, Lucas Sasha, Hércules, Caio Alexandre e Zé Welison.

: Ronald, Lucas Sasha, Hércules, Caio Alexandre e Zé Welison. Meias : Lucas Crispim, Sammuel e Tomás Pochettino.

: Lucas Crispim, Sammuel e Tomás Pochettino. Atacantes: Thiago Galhardo, Silvio Romero, Pedro Rocha, Gustavo Coutinho, Wesley Braga, Moisés, Romarinho, Pikachu, Lucero e Júnior Santos.