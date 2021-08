Vojvoda tem três opções para substituir Benevenuto contra São Paulo pela Copa do Brasil; confira

O técnico Juan Pablo Vojvoda segue tendo que repensar sua defesa para a disputa da Copa do Brasil. Sem contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, o comandante do Fortaleza tem três opções para a posição: Jackson, Bruno Melo ou Matheus Jussa.

Os três atletas já foram testados por Vojvoda na função. No duelo contra o Juventude, no último sábado (21), Matheus Jussa atuou na zaga do Fortaleza. O atleta substituiu o zagueiro de ofício Titi, que ficou no banco de reserva.

Matheus Jussa VS Juventude

Minutos jogados: 90

Interceptações: 1

Desarmes: 1

Duelos ganhos: 1 (de 4)

Passes certos: 36 (85,7%)

Bola longas: 5 (de 10)

Legenda: Matheus Jussa disputou 25 partidas com a camisa do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Porém, nos confrontos contra o CRB-AL, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico argentino optou por escalar Jackson. Antes, Bruno Melo e Felipe haviam sido titulares na função contra o Ceará, pela 3ª fase da competição.

Disputa entre Jackson e Matheus Jussa

Apesar de ter três opções para ocupar a posição de Marcelo Benevenuto, o técnico Juan Pablo Vojvoda deverá escolher o substituto entre Jackson e Matheus Jussa.

A construção de jogo desde o campo de defesa e o poder de combatitividade contra um adversário técnico e veloz credenciam os dois atletas ao posto de titular. Dentro das características de Vojvoda, Matheus Jussa larga na frente e a oportunidade recebida contra o Juventude pode ter credenciado o polivalente volante ao time titular contra o São Paulo.

Legenda: Jackson participou das atividades do Fortaleza antes do duelo contra o São Paulo Foto: Leonardo Moreira / FEC