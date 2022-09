Vojvoda tem todo elenco à disposição e amplia concorrência no Fortaleza; veja opções

O técnico argentino Vojvoda tem todo o elenco do Fortaleza à disposição para enfrentar o Juventude no domingo (18), às 18h, no estádio Alfredo Jaconi/RS. Em busca de recuperação após a derrota para o Fluminense na rodada passada, o comandante observa a concorrência interna do plantel crescer.

Todos os reforços da janela estrearam, com o volante Caio Alexandre sendo o último que entrou em campo: participou do 2º tempo na derrota para o time carioca, no Maracanã, com atuação positiva. Assim, o time ganha alternativas e gera dúvida sobre o sistema tático, que varia entre 4-3-3 e 4-4-2.

No Rio de Janeiro, a equipe teve Ronald, Lucas Sasha e Zé Welison no setor. Antes, diante do Botafogo, as opções foram Sasha e Zé Welison. Nomes como Matheus Vargas e Fabrício Baiano tiveram menos espaço.

Últimas formações do Fortaleza

Fluminense 1x0 Fortaleza (4-3-3) | Fernando Miguel; Brítez, Titi, Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Hércules), Ronald (Caio Alexandre) e Zé Welison (Pedro Rocha); Moisés (Romarinho), Robson (Silvio Romero) e Thiago Galhardo.

(4-3-3) | Fernando Miguel; Brítez, Titi, Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Hércules), Ronald (Caio Alexandre) e Zé Welison (Pedro Rocha); Moisés (Romarinho), Robson (Silvio Romero) e Thiago Galhardo. Fortaleza 1x3 Botafogo (4-4-2) | Fernando Miguel; Brítez, Titi (Otero), Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Lucas Lima), Zé Welison (Pedro Rocha), Romarinho (Hércules) e Moisés; Robson (Silvio Romero) e Thiago Galhardo.

Legenda: Zé Welison foi titular nos últimos dois jogos do Fortaleza, sendo substituído durante o 2º tempo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Ataque e defesa

O meio-campo é o espaço de maior incógnita. No ataque e na defesa, o Fortaleza tem atletas consolidados no setor. Apesar disso, alternativas no banco aguardam oportunidade para se firmar.

O sistema defensivo é formado por: Fernando Miguel, Brítez, Titi, Benevenuto e Juninho Capixaba. O capitão tricolor Tinga retornou do departamento médico, voltou a ser relacionado e aguarda chance.

Legenda: Marcelo Benevenuto é um dos principais defensores do elenco do Fortaleza Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

No ataque, o trio principal tem Robson, Thiago Galhardo e Moisés. O time marcou gol nos últimos oito jogos consecutivos e sempre utilizou peças do banco, como Romarinho, Pedro Rocha e Romero.

Elenco do Fortaleza disponível:

Opções para a defesa (9) : Benevenuto, Titi, Tinga, Landázuri, Ceballos, Brítez, Habraão, Juninho Capixaba e Vitor Ricardo.

: Benevenuto, Titi, Tinga, Landázuri, Ceballos, Brítez, Habraão, Juninho Capixaba e Vitor Ricardo. Opções para o meio-campo (11) : Caio Alexandre, Ronald, Zé Welison, Fabrício Baiano, Hércules, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucas Lima e Matheus Vargas, Sammuel e Otero.

: Caio Alexandre, Ronald, Zé Welison, Fabrício Baiano, Hércules, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucas Lima e Matheus Vargas, Sammuel e Otero. Opções para o ataque (8): Robson, Romarinho, Silvio Romero, Moisés, Pedro Rocha, David da Hora, Depietri e Thiago Galhardo.