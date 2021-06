Vojvoda sofre primeira derrota e Fortaleza perde invencibilidade de três meses

O Fortaleza conheceu sua primeira derrota sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. De quebra, o revés sofrido diante do Flamengo, no Maracanã, nesta quarta-feira (23), por 2 a 1, interrompeu uma sequência de 21 jogos (exatos três meses) sem derrotas da equipe tricolor.

A sequência invicta do Fortaleza contemplava jogos do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. O último revés sofrido pela equipe tricolor havia sido para o Santa Cruz, por 1 a 0, no dia 23 de março, em duelo válido pela 5ª rodada do Nordestão. Desde então, o Leão obteve 14 vitórias e 7 empates. Confira retrospecto:

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 1 Bahia - Copa do Nordeste

Fortaleza 1 x 0 Ypiranga-RS - Copa do Brasil

Confiança 0 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 1 CSA - Copa do Nordeste

Fortaleza 0 x 0 Bahia - Copa do Nordeste

Fortaleza 4 x 1 Caucaia - Campeonato Cearense

Pacajus 0 x 0 Fortaleza - Campeonato Cearense

Fortaleza 0 x 0 Ferroviário - Campeonato Cearense

Crato 1 x 6 Fortaleza - Campeonato Cearense

Ceará 0 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense

Fortaleza 6 x 0 Icasa - Campeonato Cearense

Fortaleza 6 x 0 Atlético-CE - Campeonato Cearense

Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza - Série A do Campeonato Brasileiro

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Brasil

Fortaleza 5 x 1 Internacional - Série A do Campeonato Brasileiro

Ceará 0 x 3 Fortaleza - Copa do Brasil

Fortaleza 1 x 0 Sport - Série A do Campeonato Brasileiro

Atlético-GO 0 x 0 Fortaleza - Série A do Campeonato Brasileiro

Fortaleza 1 x 1 Fluminense - Série A do Campeonato Brasileiro

Primeira derrota na 'Era Vojvoda'

A derrota para o Flamengo foi a primeira sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. À frente do Fortaleza desde 12 de maio, quando goleou o Crato por 6 a 1 pelo Campeonato Cearense, o comandante argentino acumulava 8 vitórias e 4 empates, em 12 partidas disputadas.

Sem tempo para lamentar, o Fortaleza volta a campo no domingo (27) contra o Grêmio, fora de casa, às 20h. O duelo é válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.