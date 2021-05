Vojvoda segue tendência de técnicos estrangeiros e implementa treino em dia de jogo no Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda teve somente três dias entre o desembarque na capital cearense e a estreia oficial no comando do Fortaleza. A goleada por 6 a 1 sobre o Crato, na última quarta-feira (12), causou uma boa primeira impressão. Mas não foi este o único fato que chamou atenção. Vojvoda realizou treinamento na manhã do mesmo dia, algo que é novidade no clube.

A ideia é não deixar os jogadores tanto tempo sem uma atividade ao longo do dia de concentração. A atividade foi leve e serviu mais para movimentar os atletas, já que a partida estava marcada para iniciar somente às 21h45min. Foi possível também a realização de alguns ajustes de posicionamento.

O Diário do Nordeste apurou que a novidade foi vista, inicialmente, com surpresa por alguns jogadores. Não do aspecto negativo, já que todos tiveram aceitação positiva, mas pelo fato de ser uma mudança de cultura ao que a maioria está acostumada.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o treinador argentino comentou sobre a metodologia, que deverá ser implementada na rotina e repetida para os jogos realizados no turno da noite, sobretudo na capital cearense.

"Há que se ver o horário da partida. A partida de hoje era quase 10 horas da noite. Então se havia tempo para trabalhar. Eu necessito trabalhar. Tenho poucos dias de trabalho com eles e preciso ir conhecendo eles e que eles vão me conhecendo. Para isso, seguiremos no dia a dia trabalhando da melhor maneira para que o Fortaleza siga crescendo", afirmou Vojvoda.

Cultura estrangeira

Legenda: No Flamengo, Jorge Jesus implementou treinos em dias de jogos Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

A realização de treinamentos nos dias de jogos não é algo comum no futebol brasileiro. Porém, é prática usual dos treinadores estrangeiros. Jorge Jesus comandava atividades nas manhãs de dias de partidas para realizar ajustes táticos e passar informações sobre os rivais.

Mesmo após a saída do português, o substituto Domènec Torrent também fazia o mesmo.

Quem também utiliza desta metodologia é o atual técnico do São Paulo, Hernán Crespo. Argentino, assim como Vojvoda, o ex-centroavante teve boa aceitação por parte do grupo na implementação da nova metodologia.