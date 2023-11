Vojvoda se emociona em homenagem no Fortaleza e fala sobre futuro no clube: ‘pretendo continuar’

O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda confirmou publicamente o seu desejo de permanecer no Fortaleza para a temporada 2024. O técnico do Leão fez um discurso logo após ser homenageado no evento Leão de Ouro, na noite da última sexta-feira (3).

“O Tricolor vai ser sempre muito guardado dentro do meu coração. Há um antes e um depois na vida de Vojvoda, que passa pelo Fortaleza. Eu pretendo continuar para que este clube, com a responsabilidade de todos, continue a crescer”, disse Vojvoda.

O argentino de 48 anos foi um dos homenageados na edição de 2023 do prêmio Leão de Ouro, que reconhece pessoas que contribuem ou contribuíram para a história do Fortaleza. Vojvoda conduziu recentemente o Tricolor a uma campanha histórica na Sul-Americana.

“Estou um pouco emocionado também por esta homenagem. O principal é que a gente sempre no Fortaleza trabalhe junto ao clube. Em todos os momentos, estamos juntos”, completou o treinador.

No final da temporada 2022, Juan Pablo Vojvoda renovou seu contrato com o Fortaleza, que é válido até o fim de 2024. São 190 partidas à frente do Leão, com três títulos estaduais, um da Copa do Nordeste e um vice-campeonato da Sul-Americana.