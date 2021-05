Vojvoda roda elenco do Fortaleza e utiliza quase 30 jogadores nas três primeiras partidas

Três jogos, 100% de aproveitamento e muitos jogadores utilizados. O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda busca a formação ideal no Fortaleza, e para isso, realizou muitas mudanças nos jogos contra Crato, Ceará e Icasa, respectivamente. Os testes servem para que o comandante tenha as avaliações necessárias para formular o melhor para a equipe.

Até agora, em uma semana, foram quase 30 jogadores utilizados em jogos oficiais. 28, para ser preciso, contabilizando o goleiro Felipe Alves e mais 27 atletas de linha. O número corresponde a 78% do elenco. Do total do grupo de 36 jogadores, somente oito não foram utilizados ainda. (veja lista abaixo)

O setor que mais teve nomes testados foi o ofensivo. Oito atacantes já entraram em campo sob comando do novo técnico. O único que ainda não atuou foi Igor Torres.

O objetivo é de rodar o elenco, minimizando o desgaste por três partidas em uma semana, e também dar oportunidade para que jogadores com baixa minutagem possam mostrar serviço. E a estratégia tem dado certo, tanto é que o comandante elogiou os atletas testados. Mas sempre faz questão de ressaltar que é preciso evoluir.

"Conforme tenho visto os jogadores que não vinham tendo minutos habitualmente, creio que mostraram um nível interessante, mantendo logicamente a humildade que teremos que fazer. É verdade que uma variação de jogadores é importante para mim", destacou.

REFORÇOS

Legenda: Juan Pablo Vojvoda estreou pelo Fortaleza com goleada Foto: Fabiane de Paula / SVM

Vojvoda está satisfeito com o que tem visto, mas a possibilidade de contratações não está descartada. Entretanto, o argentino espera ainda avaliar melhor o material humano que possui à disposição antes de ir ao mercado.

"Primeiro observar os jogadores que temos aqui no Fortaleza e poder avaliá-los. Se vamos incorporar novos jogadores, o clube com Centro de Inteligencia (CIFEC) está trabalhando nisso. Mas o mais importante de tudo são nossos jogadores neste momento".

VEJA JOGADORES JÁ UTILIZADOS POR VOJVODA

GOLEIRO

Felipe Alves

LATERAIS

Daniel Guedes

Tinga

Carlinhos

Bruno Melo

ZAGUEIROS

Quintero

Titi

Wanderson

João Paulo

Benevenuto

Vinicius

VOLANTES

Ederson

Gustavo Blanco

Felipe

Ronald

Jussa

MEIAS

Luiz Henrique

Lucas Crispim

Matheus Vargas

Yago Pikachu

ATACANTES

Wellington Paulista

Osvaldo

David

Robson

Wellington Nem

Isaque

Coutinho

Romarinho

VEJA JOGADORES QUE NÃO FORAM UTILIZADOS AINDA POR VOJVODA

GOLEIROS

Marcelo Boeck

Max Walef

Kennedy

ZAGUEIRO

Jackson

LATERAL

Vitor Ricardo

VOLANTE

Pablo

MEIA

Mariano Vázquez

ATACANTE

Igor Torres