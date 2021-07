Vojvoda revela sonho de Castelão lotado com Fortaleza e lembra filhos: “gostaria que vivessem isso"

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, é o próximo entrevistado do programa Bola da Vez, que será exibido neste sábado (10), às 14h, no canal ESPN Brasil. Em entrevista, o treinador falou sobre o início do trabalho no clube e o sonho de ver a família na Arena Castelão lotada.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Meus colegas de trabalho e eu, quando entramos no Castelão, imaginamos como será esse estádio cheio. Gostaria que meus filhos o conhecessem, pois são apaixonados por futebol, e gostaria que vivessem isso. Eu me emociono, mas é verdade. Ver um estádio como esse é o que todo torcedor gostaria".

Contratado no início de maio, o profissional foi campeão cearense em 2021 e se tornou uma das sensações da Série A do Brasileiro pela postura ofensiva do time. Após 10 rodadas na elite nacional, ocupa a 5ª posição, com 18 pontos somados.

O contrato no Leão é válido até o fim da temporada, com cláusula de renovação pela diretoria tricolor para 2022. Na comissão técnica, convidou os auxiliares compatriotas Gastón Liendo e Nahuel Martínez, além do preparador físico Adrián Vaccarini.

O bate-papo com Vojvoda conta com a presença de Elton Serra e Leonardo Bertozzi, além de apresentação de André Plihal. O próximo compromisso tricolor é domingo (11) contra o Corinthians, às 20h30, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão.