Vojvoda revela ajuda da família em mosaico do Fortaleza: 'Colaborando através de pix'

A festa da torcida do Fortaleza no jogo contra o América-MG na quinta-feira (31) foi um dos atrativos da noite de Sul-Americana no Castelão. A produção das bandeirinhas que estamparam a arquibancada tricolor contou uma um ajuda incomum. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Leão, em entrevista coletiva, revelou que sua família contribuiu financeiramente com o mosaico tricolor.

"Parabenizar a eles também, foi muita gente que fez isso, que talvez tenha ficado noites sem dormir... Eu falava com minha família também e eles me disseram que estava colaborando através de pix também para fazer isso. Eu acho que é muito legal, é o sentimento de pertencimento ao clube, que o clube também é deles", contou o treinador.

O técnico aproveitou a oportunidade para parabenizar a torcida e ressaltar a importância dela nos jogos do Leão, já que, segundo o treinador, até nos momentos ruins "estão todos juntos".

"Eu falei uma vez que jogadores, comissão técnica e diretoria, não temos que pensar que o clube é nosso. Porque o clube não é nosso. Estamos agora à frente do clube, mas o clube é do torcedor. Porque vão passar anos, passam jogadores, passam diretoria, vão passar comissões técnicas, mas o sentimento de torcedor sempre vai estar aí. O único que vai estar sempre vai ser o torcedor. Então é isso, nós temos que respeitar eles, fazer nosso trabalho e a eles, parabenizar. E eles, apoiar como estão apoiando, nos momentos ruins, estão todos juntos. Eu sei que o torcedor do Fortaleza é muito exigente, mas eu peço isso e quando as coisas estão bem, eles fazem uma festa muito boa como aconteceu hoje", encerrou Vojvoda.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto