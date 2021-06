Vojvoda reconhece dificuldade do Fortaleza contra Atlético-GO, mas garante: "o ponto é importante"

O Fortaleza empatou sem gols com o Atlético-GO nesta quinta-feira (17) e segue invicto na Série A do Brasileiro após quatro rodadas. Com vitórias nos últimos jogos, o técnico argentino Vojvoda comentou sobre a importância do ponto somado fora de casa e a dificuldade do adversário.

"Foi uma partida muito equilibrada, com adversário com dinâmica, muito físico em um determinado momento do jogo. Eu acho que o ponto é importante. Em um campo muito difícil, a equipe respondeu defensivamente de boa maneira", destacou.

Com oito gols marcados na competição, o time tricolor teve poucas chances de perigo em Goiânia. Vojvoda admitiu a baixa produção ofensiva diante do Dragão e ressaltou a necessidade de evolução.

Legenda: Tinga fez mais uma partida sólida e de muita entrega física Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

"Creio que o adversário conseguiu neutralizar o ataque do Fortaleza. Nós devemos melhorar para criar mais situações de gol. Hoje eu lembro de duas situações de gol de parte nossa", afirmou.

Na Série A do Brasileiro, a equipe soma três vitórias (Atlético-MG, Sport e Internacional) e um empate (Atlético-GO). O próximo compromisso é domingo (20) contra o Fluminense, às 18h15, na Arena Castelão, pela 5ª rodada.