Vojvoda promove alterações no Fortaleza para enfrentar Bragantino; veja escalações

O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza para enfrentar o RB Bragantino nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com mudanças em todos os setores da equipe. Brítez, Zé Welison, Hércules, Pedro Rocha e Silvio Romero iniciam no time titular, nas vagas de Benevenuto, Lucas Sasha, Lucas Lima, Moisés e Thiago Galhardo, respectivamente, titulares no empate contra o Atlético-GO

A equipe tem apenas duas ausências para o confronto: o volante Fabrício Baiano, com desconforto no joelho, e o meio-campista Lucas Crispim, tratando lesão muscular no departamento médico.

Diante da equipe paulista, o Fortaleza visa aproximar-se do G8 da Série A do Campeonato Brasileiro, para seguir sonhando com a vaga na Pré-Libertadores. O time de Vojvoda chega para o confronto com 16,1% de probabilidade de disputar a competição internacional em 2023, conforme o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Veja escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Zé Welison, Caio Alexandre e Hércules; Pedro Rocha, Romarinho e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RB Bragantino: Cleiton; Douglas Mendes, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Miguel; Carlos Eduardo, Popó e Sorriso. Técnico: Maurício Barbieri.

Braga ESCALADO para a partida contra o Fortaleza! 📝



Vamooooooooos 🔥#DiadeBraga#RedBullBragantino pic.twitter.com/EIwNHWRMca — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 9, 2022

