Vojvoda pontua "tempos diferentes" contra Ferroviário e elogia elenco do Fortaleza por vaga na final

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza contra o Ferroviário neste sábado (12) e avaliou o confronto que garantiu o Leão do Pici na 5ª final consecutiva de Campeonato Cearense.

"Foram dois tempos diferentes. Primeiro quero parabenizar o elenco que conseguiu chegar na final do Campeonato Cearense. Isso é importante para o clube, para os torcedores, os jogadores e todos que trabalham no dia a dia. A avaliação é que o primeiro tempo foi muito bom, se criaram situações de gol e o Fortaleza impôs a capacidade de posicionamento, ideia de jogo e conseguiu um gol. Acho que poderia ter conseguido outro gol também. O segundo tempo não tivemos o mesmo funcionamento, o adversário jogou bons 45 minutos e nivelaram a partida. Conseguiram o empate e nós não tivemos o nível do primeiro tempo. Nosso objetivo também era chegar na final e vamos corrigir o que temos que corrigir nos treinos para crescer a cada dia", disse Vojvoda.

"Acho que no primeiro tempo o adversário fechou as linhas e o Fortaleza fez um bom primeiro tempo contra um adversário que estava bem organizado. O time cresceu no posicionamento. No segundo tempo o adversário adiantou as linhas e complicou para o nosso time. Eu reconheço que o segundo tempo não foi bom e os jogadores sabem também disso. Foram dois tempos completamente diferentes.", completou o técnico argentino.

O comandante tricolor ainda comentou a atuação do goleiro Max Walef, destaque da partida com duas defesas importantíssimas, e pontuou sobre a titularidade da posição.

"Sempre decido durante a semana se vão ser titulares ou não, como vão começar o jogo. Temos que trabalhar e para isso eles treinam para ganhar um lugar durante a partida. Sobre a atuação individual, hoje o Max correspondeu bem, sigo confiando em todos os goleiros que temos no elenco. Todos os jogadores precisam trabalhar assim, para subir o nível do time e essa competição interna é o que precisamos."

Na final do Campeonato Cearense, o Fortaleza enfrentará o Caucaia. Os duelos estão previstos para os dias 27 de março e 03 de abril.