Vojvoda parabeniza triunfo contra o Palmeiras: "estávamos feridos e voltou o espírito de luta"

O técnico Juan Pablo Vojvoda parabenizou o Fortaleza após vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras neste sábado (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. O treinador leonino destacou que o resultado positivo foi fruto do espírito de luta do time para reverter a queda do rendimento nos últimos jogos.

"Estávamos feridos [após o clássico rei] e por isso volta o espírito do time, o espírito de intensidade, espírito de luta. O time mostrou hoje o que havia demonstrado durante todo o ano. [...] Era uma partida que os jogadores ou defendiam o time, ou defendiam a si mesmos ou defendiam a honra do Fortaleza", afirma.

Com o placar, o time de Vojvoda subiu para a 4ª posição, agora com 52 pontos. O próximo compromisso é diante do Santos na quinta (25), às 19h, na Vila Belmiro, em São Paulo.

Confira a coletiva de Vojvoda

"Ontem falamos com os jogadores, nós deveríamos fazer uma partida inteligente, saber que partida jogar, saber a que adversário nós enfrentávamos, saber o momento que estávamos. Íamos ter um momento de uma partida com muita dor. Eu acho que o time fez uma partida inteligente, uma partida estratégica. Mas, mesmo com toda inteligência, estratégia ou tática, se não tivesse a intensidade ou compromisso que teve o time, a partida não ia ser o que hoje foi".

Intensidade e organização

Questionado sobre a força defensiva do time na partida contra o finalista da Libertadores, Vojvoda argumenta que a vitória foi fruto do comprometimento dos jogadores, além de afirmar o desejo de dar continuidade a estratégia utilizada.

"Essa é uma vitória que o time demonstrou com sua intensidade, com o seu compromisso e também com seu jogo e com sua inteligência. Há partidas que quero jogá-la dessa maneira. No olhar estratégico, o time soube coordenar todos os aspectos que tem no futebol profissional. [...] De verdade, estou muito orgulhoso de estar à frente deste time neste momento e em um momento ruim. Sempre estou muito orgulhoso e me sinto bem treinando a cada um", declara.

Próximos jogos do Fortaleza

25.11 - Santos x Fortaleza | Vila Belmiro, às 19h

03.12 - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 19h

06.12 - Cuiabá x Fortaleza | Arena Pantanal, às 22h

09.12 - Fortaleza x Bahia | Arena Castelão, às 21h30