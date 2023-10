Vojvoda parabeniza torcedores por festa e afirma que Fortaleza vai continuar crescendo

O Fortaleza ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023 após ser derrotado pela LDU, do Equador, nos pênaltis, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai. Mesmo com o revés, a confiança do treinador Juan Pablo Vojvoda segue firme no projeto desempenhando pelo clube.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Estávamos jogando uma final com um adversário que tem seu potencial. É verdade que estivemos a frente do placar nos pênaltis, mas não tivemos essa sorte de poder definir como queríamos. O adversário aproveitou os pênaltis que tiveram e ficamos na segunda posição. Vamos continuar acreditando, lutando e crescendo", disse.

Vojvoda ainda aproveitou a coletiva pós-jogo para agradecer aos torcedores que percorreram cerca de 5000km para acompanhar o time e fazer mais uma grande festa.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Enquanto aos torcedores é parabenizar pela festa que fizeram hoje. O esforço de percorrer mais de 5000km, sentimos o apoio e a energia de cada um deles. Agora, é valorizar o caminho percorrido nesse vice-campeonato. Essa é a palavra. Se há que olhar para trás é pra reforçar o que fizemos e corrigir os erros que cometemos. Estamos todos com muita dor, jogadores, clube, mas a instituição vai continuar crescendo. Tem uma estrutura sólida, bons jogadores e um trabalho no dia a dia que seguramente vai fortalecer todo o clube", ressaltou.

FOCO NO BRASILEIRÃO

Passada a final da Sul-Americana, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa da Série A do Brasileirão. Restando 10 rodadas para o fim da competição, o Leão segue na luta por uma vaga na Libertadores da América de 2024. Hoje, seis pontos separam o time da zona de classificação para o maior torneio internacional do continente.

O próximo jogo da equipe na competição nacional já acontece nesta quarta-feira (1), às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. De acordo com Vojvoda, o momento é de recuperar a parte física do grupo de atletas o mais rápido possível para terminar o Campeonato Brasileiro com os objetivos conquistados.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "O que vamos fazer é recuperar primeiro fisicamente. Eu tenho um grupo de jogadores mentalmente forte. Hoje fizeram um grande esforço e quero parabenizá-los também. O próximo objetivo são as 10 rodadas que restam do Brasileirão. Para nós o Brasileirão é muito importante, para lutar por uma Libertadores e estamos perto disso. Mas todas as partidas do Brasileirão são muito difíceis então nossa cabeça tem que estar primeiro em uma recuperação física rápida e depois eu confio nesses jogadores para ter uma boa resiliência e enfrentar essas próximas partidas tendo a ambição de conquistar novamente objetivos importantes", finalizou.

