Vojvoda mantém estrutura tática, mas promove mudanças no Fortaleza para enfrentar Estudiantes; veja

O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (30), na Arena Castelão, mantendo a estrutura tática, mas com mudanças na defesa e no meio-campo: Landázuri e Zé Welison iniciam na equipe titular, com o volante Felipe iniciando na suplência.

Para a partida, a equipe cearense soma quatro desfalques: os zagueiros Tinga (tratamento pós-cirúrgico) e Ceballos (Covid-19), o volante Hércules (em transição) e os atacante Robson (estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Depietri (Covid-19).

O setor ofensivo será composto por Silvio Romero e Moisés.

Veja escalações

Fortaleza: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Lucas Lima, Ronald e Capixaba; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Estudiantes: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Lollo e Más; Manuel Castro, Zuqui, Rodríguez e Yamartino; Mauro Boselli. Técnico: Ricardo Zielinsky.