Vojvoda mantém esquema e escala Fortaleza com novidades para duelo contra o Ceará; confira

O Fortaleza está escalado para o duelo decisivo, diante do Ceará nesta quinta-feira (10), pela 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece na Arena Castelão, às 21h30, e assegura ao classificado uma premiação de R$ 2,7 milhões.

Sem grandes mudanças em relação à equipe que goleou o Internacional, no último domingo (6), por 5 a 1, Juan Pablo Vojvoda manteve o esquema de três zagueiros e escalou um Fortaleza bastante ofensivo. Confira a escalação:

Felipe Alves; Tinga, Titi e Jussa; Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Wellington Paulista e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

O confronto entre Ceará e Fortaleza pela 3ª fase da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em tempo real.