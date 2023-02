Vojvoda lamenta lesão de Crispim e projeta semana de treinos: 'Vamos trabalhar do mesmo jeito'

O Fortaleza perdeu o primeiro Clássico-Rei do ano e, além do resultado negativo, teve a baixa de Lucas Crispim. O jogador deixou o campo após sentir a coxa ainda no 1º tempo de jogo no Estádio Presidente Vargas, nesta terça-feira (7). Juan Pablo Vojvoda comenta a importância do jogador e fala da semana livre para treinamentos.

“Momento complicado para o time. Pouco tempo que fizemos a mudança do Crispim. Mas são coisas que acontecem no jogo e em um ou dois minutos nós temos que decidir e eu decidi pelo Sammuel. Ele entrou e jogou bem. Vamos confiar em todos os jogadores”, disse o técnico.

Legenda: Lucas Crispim sentiu a coxa durante o Clássico-Rei. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza volta a campo no próximo dia 14, uma terça-feira, quando enfrenta o Bahia pela Copa do Nordeste. O treinador argentino explica a importância do treinamento.

“Eu prefiro sempre depois de uma derrota jogar logo, para que uma derrota fique atrás. Mas temos uma semana e vamos trabalhar do mesmo jeito que estávamos fazendo. O resultado não muda o comportamento. Os objetivos estão aí e temos um grupo que responde diante de situações adversas”, concluiu o técnico.