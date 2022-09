Vojvoda lamenta resultado e critica arbitragem: 'eles sempre ficam esperando o VAR'

A derrota do Fortaleza para o Fluminense na noite deste sábado (11), no Maracanã, foi avaliada como injusta por Vojvoda. Em coletiva após a partida, o comandante disse que o empate seria o resultado ideal pelo contexto do jogo. Além disso, Vojvoda teceu críticas ao comportamento da arbitragem.

"Fizemos três gols. O primeiro foi bem anulado. O de Galhardo foi um bom gol. Depois, tivemos outro gol anulado por impedimento muito pouco. Time teve compromisso e intensidade. Não conseguiu o resultado. Poderia ter sido um empate", disse

Críticas ao VAR

Os lances anulados pelo árbitro de vídeo também foram tema da coletiva. No jogo, o VAR foi acionado duas vezes contra o Fortaleza.

Aos 45 do primeiro tempo, após recuperação no ataque, Zé Welison empatou: 1x1. O lance foi analisado pelo VAR e anulado por falta de ataque de Galhardo em Nino no momento do desarme. Já no segundo tempo, aos 18, Robson achou Thiago Galhardo, que marcou de novo - dessa vez, o VAR sinalizou impedimento.

"A arbitragem sempre fica esperando pelo VAR. Quando o VAR diz algo, eles mudam e não acreditam na sua decisão. O VAR olha em câmera lenta e nunca vê o contexto do jogo", finalizou.



Na tabela, caiu para a 13ª posição, com 30 pontos - distância para a zona de rebaixamento é de cinco. Na próxima rodada, no domingo (18), visita o Juventude, às 18h, no estádio Alfredo Jaconi/RS.