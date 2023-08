Vojvoda lamenta nova derrota e falta de gols do ataque do Fortaleza

A quarta derrota seguida do Fortaleza na Série A aumentou a preocupação do treinador tricolor Juan Pablo Vojvoda quanto ao desempenho do ataque do time na competição. O setor foi o que a diretoria mais investiu financeiramente na janela de transferência do meio do ano. Nomes de peso no futebol nacional e sul-americano chegaram ao time, porém ainda sem brilhar.

Na derrota para o Goiás por 1 a 0, no último sábado (5), o setor passou em branco mais uma vez.

"São quatro partidas que não conseguimos pontos na Série A do Brasileiro. Quanto ao funcionamento, foi bom, mas falta o que está acontecendo: finalizações e converter em gol. Mas temos jogadores de qualidade para fazerem gols. Temos que continuar acreditando, trabalhando e minha tarefa vai ser continuar procurando a solução para conseguir o mais importante no futebol: fazer o gol", disse o treinador.

Mudança de foco

Na próxima rodada da Série A, o Fortaleza enfrenta o dentro de casa. Mas antes disso, na terça-feira, o Leão recebe o Libertad-PAR, às 19h, no Castelão, após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 pela Copa Sulamericana.