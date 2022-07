Vojvoda lamenta nova derrota do Fortaleza nos acréscimos: 'bastante dor'

Mais uma vez, nos minutos finais, o Fortaleza perdeu a chance de conquistar pontos no Brasileirão. A equipe foi vencida pelo Bragantino por 2 a 1, com gol nos acréscimos, em jogo da 18ª rodada, nesta quarta-feira (20), em Bragança Paulista (SP). Britez marcou o tento tricolor. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda desabafou sobre a derrota.

“Começamos bem, nossa pressão foi intensa. Conseguimos incomodar o adversário. O adversário conseguiu um gol. Não sei se era justo... Ir perdendo no primeiro tempo. No segundo tempo, empatamos o jogo. Acho que os primeiros 10 ou 15 minutos nivelamos. Depois, o adversário teve mais posse de bola. E não pudemos sustentar o resultado. Não é a primeira vez que acontece”, avaliou o técnico.

Vice-lanterna na tabela, o Tricolor tem tido dificuldade para segurar resultados. Com o fim das 18 rodadas do primeiro turno do Brasileirão, o Leão perdeu 10 jogos. Desses, 60% das derrotas foram com gols adversários nos acréscimos.

“O ponto era importante para a gente. Não sei se merecíamos ou não, mas na última jogada ficamos sem nada. Vou embora com bastante dor. Para nós um ponto significava muito também. Agora é continuarmos fortes e sair dessa situação partida a partida”, disse Vojvoda.

O Tricolor do Pici encara o Santos na próxima rodada, a primeira do segundo turno do Brasileiro. O duelo será domingo (24), na Arena Castelão, às 19 horas.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil