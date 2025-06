Vojvoda lamenta goleada e pede para torcida do Fortaleza: 'é o momento para ficarmos juntos’

O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda lamentou a goleada sofrida pelo Fortaleza para o Flamengo por 5 a 0, neste domingo (1º), no Maracanã, pela Série A de 2025. Reforçando mais uma vez que esse é o pior momento no clube desde 2021, quando chegou, o comandante pediu apoio da torcida tricolor para reagir na atual temporada.

"Nós precisamos do torcedor. É saber que nesse momento a unidade é a melhor força. Eu sei que estão chateados com Vojvoda, com jogadores e com a diretoria, mas é um momento para ficarmos juntos, aceitar críticas e acreditar que ainda temos a resiliência de um clube como o Fortaleza". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Com o resultado, o Leão caiu para a 17ª posição na tabela, entrando na zona de rebaixamento, com 10 pontos. Vojvoda ressaltou que mudanças serão tomadas, mas que é preciso ter "cabeça fria" no momento em que definir as alterações, seja na condução interna do trabalho, na manutenção do elenco ou na janela de transferências.

"Tomando decisões com a cabeça fria, não é um momento que temos cabeça e a mente boas para tomar as decisões, é saber que a fase é ruim, nossas decisões precisam ser certeiros e não tomar decisões, não sei se amanhã, tem que ter calma para tomar decisões, do trabalho, dentro do emocional, tático, composição do elenco, a janela, é um combo que temos que utilizar bem para continuar daqui pra frente". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O próximo compromisso no Brasileirão é no domingo (8), quando enfrenta o Santos, às 17h, na Arena Castelão. A partida deve marcar o último duelo tricolor antes da pausa do calendário nacional para a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa, que ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho.