Vojvoda lamenta Fortaleza ceder empate e comenta rodízio de atletas

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Altos/PI no estádio Lindolfo Monteiro, no último sábado pela 7ª rodada da Copa do Nordeste e está classificado para a 2ª Fase. Na ocasião, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou uma equipe mesclada, dando oportunidades para jogadores como Ceballos, Jussa, Hércules, Romero e Igor Torres.

O técnico argentino lamentou o time ter cedido o empate, destacando a força do adversário jogando em casa.

“O time teve iniciativa, criou situações de gol, não muitas. Mas, no segundo tempo conseguimos um gol através de um bom passe de Matheus Vargas e uma boa finalização de Pikachu. O ideal teria sido sustentar o resultado. Mas nós sabíamos que o adversário seria forte em sua própria casa", disse ele.

Faltou sustentar

Mesmo sem querer criticar o gramado diretamente, Vojvoda acredita em adaptação melhor do Altos para o jogo.

"Faltou sustentar o resultado. Com o 1 a 0 , teriamos que ter sustentado, mas no futebol também tem um adversário que joga em sua própria casa, que conhece dimensão, como se joga neste tipo de gramado. O Fortaleza fez uma partida séria, responsável, conseguimos um gol, mas não seguramos o resultado nos minutos finais. Sabemos que acontece em todas as partidas quando um adversário sofre um gol, e temos que saber aproveitar os espaços quando temos o resultado a favor", explicou.

Mudanças

Sobre as alterações feitas, o treinador afirmou que a maratona de jogos impõe mudanças.

"Temos muitas partidas seguidas e a condição fisica é um aspecto importante. Quanto a escolha dos jogadores para cada jogo, eu analiso cada atleta e penso no melhor time para cada partida. O ano está apenas começando e vamos necessitar de todos".

A mescla de atletas de Vojvoda foi possivelmente visando a 1ª partida da semifinal do Campeonato Cearense contra o Ferroviário no dia 8, mas o TJDF suspendeu o Estadual neste domingo.

