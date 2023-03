Vojvoda lamenta derrota no Clássico, projeta duelo na Libertadores e não descarta contratações

O Fortaleza sofreu o segundo revés em Clássicos-Rei em 2023. Na Arena Castelão, neste domingo (5), o time viu o Ceará vencer por 2 a 0, em jogo válido pela Copa do Nordeste. Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do time no duelo. Além disso, projetou duelo contra o Cerro Porteño e não descarta novas contratações.

"Muito simples. Nos primeiros vinte minutos, o adversário estava mais ligado, entrou mais rápido no jogo. Tínhamos um jogo de posse de bola, mas perdíamos as jogadas, não entramos bem no jogo. Depois dos dois gols é muito difícil virar em um Clássico, mas temos qualidade para fazê-lo. Não fizemos um bom primeiro tempo", avaliou o técnico.

O Tricolor do Pici jogou o Clássico com um time alternativo. Vojvoda destaca o valor do descanso para os atletas que devem entrar em campo no duelo da 3ª fase da Libertadores.

"Priorizar a Libertadores não sei se é a palavra. Mas seria um dia a mais de descanso, aí eu poderia mexer alguns jogadores. Alguns terminaram muito cansados, depois de quinta. Então tenho que tomar decisões. Muitos deles jogaram com o Náutico, responderam bem. E hoje o 1T não foi bom. Mas eu confio em todos eles. Estamos com dor. Porque um clássico sempre causa dor. Mas nossa cabeça tem que virar completamente porque a nossa partida mais importante agora é de Libertadores. Hoje era o Ceará, mas próxima quinta é uma partida da Copa Libertadores”, explicou o técnico.

Vojvoda ainda destaca que a postura do Tricolor no primeiro duelo contra o Cerro Porteño, na Arena Castelão.

“Muda, porque a primeira partida geralmente a equipe mandante tem que propor. Mas são 180 minutos onde os detalhes são muito importantes. Nosso foco vai estar em cada detalhe destas duas partidas.”

NOVAS CONTRATAÇÕES

Com alguns jogadores lesionados e pensando também na agenda cheia durante a temporada, Juan Pablo não descartou a chegada de novas peças para reforçar o elenco.

“Vamos analisar a situação, a janela ainda está aberta. E quando a janela está aberta, temos a possibilidade de incorporar. Quando o Fortaleza incorpora, toma-se um tempo de análises para a necessidade do que faz falta, para o momento e para o time. É uma análise muito detalhada, porque o jogador que vem ao Fortaleza tem que ser analisado e tem que ser do gosto do treinador, do torcedor, da diretoria...Há vários aspectos. Quando a janela está aberta, a possibilidade de incorporar jogadores continua”, concluiu.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda volta a campo nesta quinta-feira (9), diante do Cerro Porteño, em jogo da 3ª fase da Libertadores, na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: