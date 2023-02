Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza, mas espera reação da equipe: 'que isso sirva de aprendizado'

O Fortaleza foi derrotado por 2 a 0 para o ABC em Natal, no estádio Frasqueirão, no último sábado (4), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço perdeu sua invencibilidade na temporada em uma atuação abaixo da esperada.O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou os erros da equipe e espera que a atuação sirva de aprendizado.

“Nos primeiros dez minutos, não tivemos a concentração necessária para este tipo de jogo. Sabíamos que ia ser um jogo com dificuldades, porque o adversário havia se preparado de todo jeito, mas não estivemos à altura do jogo nos primeiros 15 minutos. Por uma coisa ou outra, nos custou o resultado. Não conseguimos uma adaptação ao gramado, ao adversário e à partida”, disse o técnico argentino.

Adaptação

O treinador leonino acredita que o Fortaleza precisará superar cenários como os deste sábado, que para ele, serão constantes na Copa do Nordeste.

“Precisamos corrigir os erros que cometemos, que isso sirva de aprendizado. Na Copa do Nordeste, vamos encontrar este tipo de campo, quando jogarmos fora de casa, e este tipo de adversário. O Fortaleza galgou um lugar no futebol nordestino e brasileiro que todos os adversário vão querer jogar a vida contra a gente. Temos que saber e cuidar do nosso lugar, porque o ganhamos e precisamos sustentar”, comentou Vojvoda.

Legenda: O Fortaleza não fez uma boa partida contra o ABC e perdeu em Natal Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Clássico-Rei

Por fim, o técnico utilizará o pouco tempo que tem para preparar o time visando o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense na terça-feira, 7, às 21h35 no PV: "O tempo agora é para corrigir, descansar e para o planejamento do próximo jogo”.