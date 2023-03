Vojvoda lamenta chances perdidas do Fortaleza e eliminação na Libertadores: ‘estou com dor’

O Fortaleza foi eliminado da Libertadores de 2023. Contra o Cerro Porteño-PAR, no Paraguai, o time cearense foi derrotado por 2 a 1, além do revés na ida por 1 a 0, e deixou o torneio na 3ª fase eliminatória. O técnico argentino Vojvoda lamentou a eliminação, mas pediu foco no resto de 2023.

Vojvoda Técnico do Fortaleza "Nesse momento, estou chateado, estou com dor porque eu queria continuar, e fizemos um trabalho bom para continuar na Libertadores. Era um adversário que nos exigiu e estivemos à altura, mas tem que continuar crescendo, trabalhando. Ano passado foi muito bom, com nosso sofrimento no Brasileirão, conseguimos a vaga para a Libertadores. Agora é colocar a cabeça no próximo jogo, estamos vivos em muitas competições, então nossos objetivos estão na nossa frente e vamos lutar”.

Com a queda na Libertadores, o Fortaleza garantiu vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na análise de Vojvoda, diante do Cerro, o time cearense errou nos ‘momentos chave’ do confronto com o Cerro Porteño-PAR.

“A verdade é que quando a gente tem chance de gol, temos de converter. E nos primeiros minutos, no 1º tempo, com um placar igual, erramos nos momentos chaves (contra o Cerro). O adversário converteu também, e o goleiro teve uma boa participação, tanto no Castelão como nessa noite (no Paraguai). O time respondeu com as situações de gol, mas temos de melhorar”, declarou.

O próximo compromisso tricolor é contra o Ferroviário, no domingo (19), às 18h30, na Arena Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense. Na partida de ida, os times empataram em 1 a 1.

