Vojvoda fala sobre recuperação de Calebe, que se lesionou em jogo da Sula: 'logo estará com a gente'

O meia Calebe deve voltar a jogar após dez dias. O jogador lesionou o joelho direito na última terça-feira, ainda no primeiro tempo do jogo entre Fortaleza x Libertad, pela Sul-Americana. Ele foi diagnosticado com estiramento ligamentar na região. Em coletiva de imprensa após a vitória diante do Santos neste domingo (13), Vojvoda citou o jogador.

"Calebe... Acho que ainda faltam 10 dias para que ele esteja com a gente. Foi uma lesão no joelho, mas logo estará com a gente", disse o treinador.

O atleta não vai precisar de cirurgia e logo deve retomar as atividades no Tricolor do Pici. O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (19), quando enfrenta o Internacional em mais uma rodada do Brasileirão.