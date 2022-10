Vojvoda fala sobre permanência no Fortaleza e enfatiza foco na Libertadores: ‘obrigação de brigar’

Após vencer o América-MG, o Fortaleza é o time com melhor campanha no returno do Brasileirão. Juan Pablo Vojvoda avaliou o duelo contra o Coelho e disse que o Leão tem que brigar para jogar novamente a Copa Libertadores. O argentino também ressaltou o ambiente de trabalho no clube mesmo em momentos difíceis e falou sobre permanência em 2023.

“Foi um bom 1º tempo nosso, tivemos opções para fazer a diferença. No 2º tempo conseguimos um segundo gol com espaços porque o adversário ia em busca do empate. O futebol muda tão rapidamente, que de um 3 a 0 passamos para um 2 a 1, com um homem a menos. E tinham que sustentar o placar num campo difícil, com um adversário que tinha três bons jogadores na área, praticamente. Então pusemos uma linha de cinco e tínhamos que defender. Necessitávamos dos três pontos”, avaliou.

APRENDIZADO NA LIBERTADORES

O Fortaleza tornou-se o primeiro time cearense a disputar a Libertadores, competição de clubes mais importante do futebol continental. A equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Estudiantes. Vojvoda relembra prioridades da equipe e reforça obrigação em brigar por nova vaga no torneio.

o Fortaleza tem obrigação de brigar para estar na Copa novamente, sem esquecer os objetivos principais. Temos que seguir na série A e continuar crescendo. O Fortaleza é um clube que tem continuar crescendo. Aqui há um trabalho, aqui se respeita os processos e acho que, o Fortaleza trabalhando dessa maneira, continua neste crescimento. Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza Gostei muito de jogar a Libertadores. Deixou um aprendizado para a gente, passamos a 1a fase. Também temos que dizer: não pudemos desfrutar dessa Copa Libertadores até as oitavas de final porque estávamos no Brasileirão. Não começamos bem, mas vínhamos jogando bem. Os resultados não nos acompanhavam. E a competição é a principal do futebol brasileiro. Eu queria classificar na 1ª fase e classificamos num grupo difícil: River, Alianza Lima e Colo-Colo. Classificamos e chegamos a essas oitavas… Volto a repetir: um momento excepcional para o clube. E por um momento do Brasileirão, não chegamos a essa partida como gostaríamos. Agora,, sem esquecer os objetivos principais. Temos que seguir na série A e continuar crescendo. O Fortaleza é um clube que tem continuar crescendo. Aqui há um trabalho, aqui se respeita os processos e acho que, o Fortaleza trabalhando dessa maneira, continua neste crescimento.

O Fortaleza passou quase todo o 1º turno na zona de rebaixamento, a maioria na lanterna, e agora tem a melhor campanha do returno do Brasileirão. É líder com nove vitórias, dois empates e duas derrotas em 13 jogos. Vojvoda ressaltou a importância de manter o trabalho mesmo nos momentos mais complicados da equipe.

“Eu focava no funcionamento mais do que no resultado. O que analisamos quando temos que tomar decisões? Analisamos somente resultados? É muito fácil, entende? Acho que o futebol basileiro também tem que continuar crescendo. O Brasil é o país do futebol, pentacampeão do mundo, cada vez tem mais jogadores de fora para fazer um Brasileirão cada vez mais competitivo, mas tem que melhorar.. Quando se toma decisões, não é somente olhar o resultado, mas o trabalho da semana, o funcionamento, como é a relação diretoria-jogadores, jogadores-comissão, comissão-diretoria... Acho que para todos, não somente para o Fortaleza. Treinadores necessitam do seu processo, o clube, jogadores precisam saber também. Começa o ano e estou convencido desse projeto porque se você escolhe um treinador é porque está convencido e porque há uma análise prévia disso. E depois tem que sustentar. Momentos bons vamos ter, momentos ruins também. Esses momentos, que quando o time ganha e quando o time perde, equilíbrio. E neste ano o Fortaleza manteve esse equilíbrio em momentos em que estava muito complicado. E bom, estamos fazendo um bom 2º turno”, explicou.

PERMANÊNCIA

“Eu sempre fui com muito equilíbrio nisso. Minha cabeça e a dos jogadores tem que tá focadas no próximo jogo. Compreendo o planejamento, a pressa do torcedor… Tenho que pensar, planejar, debater… O aprendizado desse ano, o que o clube necessita para o próximo ano. E esse é um trabalho que necessita tempo, espaço, calma e de pessoas que tomam decisões muito com a cabeça e não muito com o coração. E vamos ter tempo de falar dessas questões mais a frente”, concluiu o técnico.

O Atlético-MG será o próximo adversário do Fortaleza, no dia 24 de outubro (segunda-feira). O duelo da 33ª rodada do Brasileiro será às 20h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: