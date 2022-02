Vojvoda explica uso de trio de ataque no Fortaleza e ausência de Boeck contra Pacajus; veja coletiva

O Fortaleza largou na frente nas quartas de final do Campeonato Cearense de 2022 ao vencer o Pacajus por 1 a 0, na Arena Castelão, com gol de Titi. Em campo, a equipe utilizou um novo esquema (4-3-3), com Moisés, Silvio Romero e Romarinho. O técnico Vojvoda explicou a mudança.

"Hoje, utilizamos de início três atacantes. Em determinado momento, Romarinho foi convertido em meia”, afirmou o comandante argentino. “Eu necessitava de outra variante no ataque, o Silvio Romero nos dava presença de área, o Romarinho era 1x1 e o Moisés era a velocidade”, completou.

Na equipe titular, o goleiro Max Walef foi mantido, com Fernando Miguel recuperado de virose e ficando no banco de reservas. Com esse panorama, Vojvoda foi questionado sobre a ausência de Marcelo Boeck, que era o dono da posição em 2021, mas sequer estreou ainda na nova temporada.

"Marcelo Boeck, eu conheço, você conhece e o torcedor do Fortaleza conhece o que ele pode responder, não encontro dúvidas nisso. Ele está no Fortaleza, é um jogador importante para o time e vai seguir sendo. É verdade que não tem participado, mas está trabalhando bem, como sempre. Confiamos nele como confiamos em cada um dos jogadores", respondeu.

Confira a coletiva de Vojvoda

O jogo de volta do Estadual será na próxima quarta-feira (2), às 19h30. Por decisão do Pacajus, mandante, a partida também será realizada na Arena Castelão, valendo uma vaga nas semifinais.

Veja outros pontos da coletiva

Dificuldade no jogo

"São partidas que são muito fechadas, que os adversários fecham muito as linhas, se compactam muito, e necessitamos de circulação rápida, com precisão. e isso é o mais importante. Tivemos muita posse de bola, no segundo tempo, três ou quatro chances de gol, mas é verdade que no primeiro tempo, teve poucas chances, um bom funcionamento, mas nos metros finais não finalizamos as jogadas. É seguir trabalhando, eu confio que o time vai seguir evoluindo".

Intensidade

"Acho que não é problema de intensidade, é uma partida diferente do que ocorreu com Ceará, Bahia e Náutico. Todas têm as suas dificuldades, essa (contra Pacajus) foi bom na posse de bola, mas precisamos criar mais ações para finalizar. Acho que faltou isso no primeiro tempo, tivemos mais finalizações, mas eu necessito finalizar com mais jogadores perto do gol".

Entradas de Kayzer, Robson e Matheus Vargas

"Quando fiz as três mudanças por opção, eu buscava mais diagonais e força com os atletas que estavam em estado físico melhor. Quanto ao Vargas, era um homem de meio que podia promover rupturas e causar danos no adversário na frente".