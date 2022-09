Vojvoda explica definição de cobrador de pênalti e lamenta derrota do Fortaleza: ‘causa dor’

O Fortaleza perdeu para o Botafogo por 3 a 1, neste domingo (4), na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A de 2022. O resultado interrompeu uma sequência de seis jogos invictos do Leão. Na coletiva, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda lamentou o resultado e elogiou o adversário.

"Sempre há um motivo para explicação, mas a derrota causa dor. É verdade que fazia seis rodadas que não acontecia com a gente, mas a explicação é que o momento que o Fortaleza teve na partida para entrar em jogo, por exemplo os 10 minutos, na primeira jogada no início, foi baixando e o adversário conseguiu os gols em duas jogadas de falta de concentração nossa. O escanteio, o primeiro gol, e encontramos o placar de 2x0. No 2º tempo tentamos outra versatilidade na parte ofensiva, conseguimos um pênalti e não conseguimos cortar a diferença. Na sequência foi tudo difícil. Com 3x0, trocamos o sistema, o time respondeu com atitude, continuou buscando e encontrou o gol, mas o adversário teve mais finalizações e aproveitou melhor o momento que teve", afirmou.

Em campo, um dos principais lances foi a cobrança de pênalti, quando o Leão perdia por dois gols. Thiago Galhardo pegou a bola, mas Robson fez a cobrança e desperdiçou. Vojvoda explicou que os jogadores devem decidir quem será o cobrador em campo pelos momentos de confiança.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Hoje, na preleção, tinha Robson e Galhardo (para o pênalti) e quem tiver mais confiança no momento escolhe. Em faltas diretas, era Capixaba e Zé Welison. É o momento do jogo, tenho confiança (no elenco), sempre escolho dois jogadores e o time tem de escolher. Muitas vezes, em outro momento, escolho decisões arbitrárias e em determinada opção, tenho de dizer”.

Com a derrota, o Fortaleza segue com 30 pontos, na 12ª posição. O próximo compromisso será contra o Fluminense, no sábado (10), às 19h, no Maracanã. A distância para o Z-4, no momento, é cinco pontos.

Confira outros pontos da coletiva

Situação dos reforços

"Todos os atletas estão disponíveis para entrar no time. Hoje, teve a oportunidade de mais minutos de Otero e os primeiros (minutos) de Pedro Rocha, mas cada jogador tem que estar disponível para o momento que a comissão decidir. Estou trabalhando com todos e continuaremos seguindo desse jeito e quando chegar a partida, temos de fazer as coisas para continuar somando”.

Dificuldade contra Botafogo

"Acho que a fluidez (foi a maior dificuldade), não tivemos o que poderíamos ter. Hoje começamos com quatro atacantes e começamos bem, o público empurrava a gente. Não marcamos a diferença quando tivemos de marcar, mas antes do primeiro gol respondeu bem. Quando estávamos atrás do marcador, o time saiu para buscar, encontrou o pênalti, mas como erramos, o jogo trocou novamente. A gente continuou na busca, mas tem um placar desfavorável e se torna muito difícil”.