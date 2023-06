Vojvoda exalta vitória do Fortaleza no Chile e goleiro João Ricardo

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a vitória de 2 a 1 do Fortaleza diante do Palestino, no Chile, pela última rodada da fase de Grupos da Sul-Americana. O treinador, exaltou a vitória tricolor do Chile e o goleiro João Ricardo, que fez ótimas defesas para garantir o placar.

"Pelo meu conhecimento do futebol chileno (Vojvoda trabalho no Unión La Calera), sei que jogar aqui é muito complicado. As equipes são fortes em casa, e vencemos o Colo Colo pela Libertadores (em 2022) e o Palestino pela Sul-Americana (palestino). É muito difícil ganhar aqui e conseguimos ganhar no Chile e na Argentina para conseguir a 1ª colocação".

'João Ricardo respondeu'

Em seguida, Vojvoda admitiu um 2º tempo abaixo do Fortaleza, mas elogiou seu sistema defensivo e o goleiro João Ricardo.

"Sabíamos na necessidade do nosso rival em buscar a vitória e nós conseguimos marcar o primeiro gol. Dominamos por momentos com a posse, mas sabíamos que o adversário iria nos pressionar no 2º tempo, que não foi bom. O rival, por sua necessidade, avançou as linhas, mas fomos bem defensivamente e nosso goleiro foi bem. Ele respondeu quando tinha que responder", disse Vojvoda.

Marinho

O treinador também comentou sobre a chegada de Marinho e os primeiros treinos dele, que a partir de 4 de julho já poderá entrar em campo pelo Tricolor.

"O Marinho faz realizou dois treinos e está em período de adaptação. A partir de proxima semana, ele terá muito mais treinos e habilitação para jogar. Ele vai nos ajudar, como todos os jogadores que chegam ao clube".

O Tricolor de Aço volta a jogar no sábado (1), contra o Flamengo, no Maracanã, às 18h30 pela 13ª rodada da Série A. O Leão é o 8º colocado com 20 pontos, enquanto o time carioca é o 3º com 22.