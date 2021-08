Vojvoda exalta vitória do Fortaleza contra Palmeiras: "jogar com paixão, com o coração"

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, não poupou elogios ao grupo de jogadores após a vitória emocionante do Fortaleza contra o Palmeiras, na noite desse sábado (7), na Allianz Parque, em São Paulo. Para o treinador tricolor, o gol de desempate, aos 49 minutos do segundo tempo, demonstrou a dedicação e a paixão dos jogadores dentro de campo.

Vojvoda Técnico do Fortaleza Inteligência, intensidade, superação, espírito, jogar com paixão, com o coração. Isso pode definir essa vitória, conseguida em um campo muito difícil.

Compromisso

Sobre o elenco, Vojvoda destacou a força e o compromisso de todos os jogadores, seja dos que entram em campo, seja de quem sequer ficou no banco de reservas. Mesmo com a derrota no Clássico-Rei, no último domingo, o grupo seguiu atuando com equilíbrio.

"O clássico se perdeu, mas no primeiro tempo acredito que a equipe fez boa partida. No segundo tempo... é futebol. A equipe foi a Maceió e conseguiu a classificação. E agora vem em um campo muito difícil e ganha. Isso fala da personalidade e do compromisso de cada jogador, de quem joga e quem não joga. De Igor Torres, que fez o gol, e de Carlinhos, que ficou fora da convocação. É um grupo muito comprometido e estou muito grato de poder treinar um grupo como este".

O próximo desafio do Fortaleza será o Santos, no dia 15, às 18h15, na Arena Castelão. O Leão segue na parte de cima da tabela de classificação, em terceiro lugar, com 30 pontos, enquanto o time paulista, próximo compromisso, é o sétimo colocado.

