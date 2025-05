Vojvoda exalta boa atuação do Fortaleza: 'Recuperação da nossa pressão e intensidade'

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o São Paulo no Morumbis na sexta-feira (2), pela abertura da 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Vojvoda destacou o desempenho do Leão, destacando a retonada da pressão e intensidade da equipe.

“Fico com essa recuperação da nossa pressão, da nossa intensidade. De quatro partidas fora de casa, e nessas quatro partidas não perder, é importante. Nós somos fortes em casa e vamos ser fortes fora de casa também. São logísticas complicadas para nós, mas temos todas as condições para fazer bons jogos fora de casa. A diretoria oferece tudo e nós temos um time que vai responder nos momentos difíceis”, disse.

O treinador leonino destacou também o bom primeiro tempo e as chances de gol que o Fortaleza criou.

"Fizemos um bom primeiro tempo, com uma boa pressão. Encaixamos bem nossa pressão. Orientamos o adversário para o setor onde nós teríamos a intenção de pressionar. Tivemos opções de gol. Atacamos espaços e, quando tivemos o momento de jogo com bola, tivemos o controle. Fizemos uma boa partida, uma partida tática e intensa. Sabendo as dificuldades que iríamos encontrar aqui”, explicou o comandante do Leão.

Tabela e proximos jogos

O Fortaleza está com 7 pontos na classificação da Série A, em 15º, e aguarda o desfecho da rodada para saber sua real posição na tabela.

O Tricolor volta a campo na terça-feira (6), contra o Colo Colo, ás 21h30, no Castelão, pela 4ª rodada da Fase de Grupos da Libertadores.