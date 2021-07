Vojvoda exalta agressividade do time e cita desafios no esquema: "pode haver variações"

O técnico Juan Pablo Vojvoda não escondeu a satisfação com o resultado alcançado pelo Fortaleza diante do América-MG, na noite desta quarta-feira (7). O Tricolor bateu os visitantes por 4 a 0, na Arena Castelão, com gols de David (2), Éderson e Igor Torres. Para o comandante da área técnica, a agressividade do Leão foi importante para a vitória elástica.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Nós estávamos conscientes que precisamos fazer um jogo muito inteligente, com paciência, que tinha que resultar numa boa construção de jogadas de ataque. E logo agressividade ofensiva. Acredito que a equipe teve essa agressividade e conseguiu os quatro gols".

Esquema de jogo

Com as boas exibições do Fortaleza - atualmente o quinto colocado na tabela do Brasileirão, com 18 pontos -, os adversários passam a aumentar a atenção para o clube, mas isso não preocupa Vojvoda. O técnico argentino toma o comportamento como um desafio.

"É verdade que a escalação tem sido similar em muitas partidas. É um desafio pra gente se o adversário nos conhece. Mas também conhecemos o adversário. Eu tomo como um desafio seguir melhorando o nosso funcionamento", comentou.

Neste contexto, o Vojvoda também cita a possibilidade de fazer variações no esquema de jogo, ainda que defenda, essencialmente, a importância de saber resolver situações de jogo.

"Pode haver variações. A versatilidade da equipe é muito importante pra mim. O time tem que saber jogar diferentes esquemas, mas o fundamental é ter uma ideia clara do que pretende dentro de campo. O futebol atual é, muitas vezes, não tanto focado no esquema, mas em resolver situações de jogo, que o próprio jogo apresenta em cada partida".

