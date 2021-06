Vojvoda escala o Fortaleza com 4 mudanças para o Clássico-Rei

O Fortaleza está escalado para o Clássico-Rei, em jogo na Arena Castelão às 19 horas pela ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. O técnico Juan Pablo Vojvoda vem mais uma vez com novidades: ele fez 4 modificações em comparação a equipe que venceu o Galo na estreia na Série A no Mineirão.

As novidades no time titular são: o lateral Bruno Melo, o volante Jussa, além dos meias Luiz Henrique e Yago Pikachu, esse último o grande destaque da equipe na estreia da Série A com dois gols marcados.

Confira a escalação do Leão:

Felipe Alves; Tinga, Titi e Bruno Melo; Ederson, Jussa, Luiz Henrique, Matheus Vargas e Yago Pikachu; Wellington Paulista e David.