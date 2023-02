Vojvoda encerra invencibilidade no Fortaleza pelo Estadual com derrota no Clássico-Rei

A derrota do Fortaleza no Clássico-Rei desta terça-feira (7), no estádio Presidente Vargas (PV), encerrou uma longa sequência invicta do técnico argentino Vojvoda pelo Campeonato Cearense. Desde a chegada ao Pici em 2021, o comandante nunca havia perdido na competição estadual.

Ao todo, eram 15 jogos, com 13 vitórias e dois empates. No período, o treinador se sagrou bicampeão, erguendo a taça nas duas últimas temporadas: 2021 e 2022.

No sábado (3), no entanto, o argentino também encerrou uma sequência invicta na Copa do Nordeste, onde defende o título de 2022. Perdeu para o ABC, no estádio Frasqueirão-RN, encerando uma marca positiva de 14 confrontos.

Apesar disso, em 2023, o Leão está classificado às semifinais do Estadual e ocupa a vice-liderança do Grupo A no Nordestão, com seis pontos. O próximo compromisso é na próxima terça-feira (14), quando enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h35, pelo certame regional.

SEQUÊNCIA DE VOJVODA NO CAMPEONATO CEARENSE

Vojvoda tem o perfil muito participativo durante os jogos do Fortaleza CAMPEONATO CEARENSE (2023) Ceará 2x1 Fortaleza

Fortaleza 6x1 Atlético-CE

Fortaleza 2x0 Iguatu

Fortaleza 1x0 Caucaia

Barbalha 1x2 Fortaleza CAMPEONATO CEARENSE (2022) Fortaleza 1x0 Pacajus

Pacajus 0x5 Fortaleza

Ferroviário 0x1 Fortaleza

Fortaleza 2x1 Ferroviário

Caucaia 0x0 Fortaleza

Fortaleza 4x0 Caucaia CAMPEONATO CEARENSE (2021) Crato 1x6 Fortaleza

Ceará 0x2 Fortaleza

Fortaleza 6x0 Icasa

Fortaleza 6x0 Atlético-CE

Fortaleza 0x0 Ceará