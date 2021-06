Vojvoda enaltece Fortaleza em goleada, mas garante foco no Clássico-Rei: "amanhã já pensar no Ceará"

A goleada histórica do Fortaleza por 5 a 1 sobre o Internacional, neste domingo (6), agradou bastante o técnico Juan Pablo Vojvoda. Em entrevista coletiva após o jogo, o argentino enalteceu a atuação do time em campo, que foi superior ao Colorado.

"Foi uma partida onde o Fortaleza foi superior ao adversário, desde o primeiro minuto de jogo se viu uma equipe com uma pressão intensa, criando situações de gol, e creio que foi uma diferença merecida, apesar deles terem um homem a menos. Fortaleza soube controlar a partida durante os 90 minutos", destacou.

O comandante leonino falou ainda sobre a "sede de gols" do time, que mesmo já vencendo, não tirou o pé do acelerador e partiu para construir uma goleada.

"Compromisso de que é um jogo e dois gols não é uma diferença importante. Com o adversário com um a menos, nós não devíamos nos conformar com isso e sim ir buscar um gol mais. Os jogadores entenderam a proposta e conseguiram aumentar a diferença. Penso que o maior respeito ao adversário é jogar sempre da mesma maneira. A equipe estava num nível superior no resultado e tinha que respeitar o adversário jogando da mesma maneira, tanto no primeiro tempo quanto no segundo", garantiu.

Foco no Clássico-Rei

Apesar do resultado positivo, o treinador manteve os pés no chão e garantiu que, a partir desta segunda-feira (7), o foco já deve ser no Clássico-Rei pela Copa do Brasil, contra o Ceará.

"Futebol é uma coisa de momento e esse é um momento bom da equipe, mas é bom desfrutar hoje e amanhã já pensar no Ceará. O futebol brasileiro tem muitas partidas importantes e quinta-feira temos um duelo muito importante", destacou.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 19 horas da próxima quinta-feira (10), na Arena Castelão, em duelo de volta pela Copa do Brasil. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1, e com isso, quem vencer passa de fase. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.