Vojvoda elogia segundo tempo do Fortaleza: "Queria ganhar o jogo"

Após o empate em 1 a 1 do Fortaleza com o Ceará no jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil, o técnico Juan Pablo Vojvoda gostou do 2ª tempo do Fortaleza e viu uma equipe que quis ganhar o jogo.

Ele até admitiu que o Ceará teve espaços para aproveitar sua transição ofensiva, mas que o Fortaleza fez um bom 2º tempo e procurou ganhar o jogo.

"O jogo foi muito disputado, mas no primeiro tempo foi muito sem dinâmica. No segundo tempo, gostei do funcionamento, da dinamica, com um Fortaleza que queria ganhar o jogo. O rival teve espaços para aproveitar a transição ofensiva, mas o Fortaleza fez um bom segundo tempo. Tivemos a posse da bola, contra um rival muito fechado e difícil encontrar espaços, mas tivemos mobilidade, e versatilidade chegamos ao empate".

Em seguida, o treinador explicou as mudanças na escalação tricolor, com 4 mudanças em relação ao time que venceu o Atlético/MG na estreia da Série A no domingo.

"Escolhi o Bruno Melo porque não podiamos contar com Marcelo (Benevenutto, zagueiro). Já o Luiz Henrique podia nos dar versatilidade. Foram decisões que assumimos".

Indagado sobre poupar titulares diante do Internacional, no domingo às 16 horas no Castelão, pela 2ª rodada da Série A, Vojvoda afirmou que a escalação dependerá da recuperação dos jogadores.

"Sobre quem joga os próximos jogos é uma questão de recuperação, nutrição. Vamos avaliar a condição fisica, e eleger os melhores disponiveis para domingo".

