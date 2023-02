Vojvoda elogia Romero e Lucero, e vê jogo difícil com o Deportivo Maldonado: 'é um time organizado'

O Fortaleza venceu o Náutico por 2 a 1 em mais uma rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado deste domingo (26), o time comandado por Juan Pablo Vojvoda está praticamente garantido nas quartas de final do torneio. O técnico argentino avalia o desempenho tricolor, destaca as atuações de Romero e Lucero e projeta jogo segundo jogo difícil contra o Deportivo Maldonado, pela Libertadores.

“O 1T foi bom, com boa mobilidade, bons passes, troca de posição, boa variação de jogadores e versatilidade quanto a posse de bola. Onde atacamos combinando muito por dentro e atacando por fora, com Dudu e Samuel, e com muita troca de passes com Calebe e Crispim, Pikachu, Zé Welison e mais os dois atacantes que puderam converter gols. O que é importante para os dois camisas 9. Uma boa primeira parte, uma segunda parte onde foi diferente, mas jogamos mais com os espaços, mas também tivemos boa posse de bola. Agora o pensamento é recuperação, descanso e a partir de amanhã de manhã, planejar quinta”, avaliou Vojvoda.

Os gols do Tricolor foram marcados pelos argentinos Romero e Lucero. Vojvoda destaca a versatilidade dos atletas e como eles podem se adequar a outros jogadores no elenco.

“São dois camisas 9, mas cada jogador tem características diferentes. Romero, sabemos, é um jogador muito forte dentro da área, que tem uma qualidade quanto a gol muito importante. Lucero também tem gol e um pouco mais de flutuação nas diagonais, mas são jogadores que podem jogar juntos e combinar seu jogo com outros jogadores do elenco. Temos aí boas características, diferentes, que podemos utilizar de acordo com a partida e de acordo com a escolha do treinador”, explicou o técnico.

Legenda: Fortaleza vence o Náutico e encaminha vaga para as oitavas do Nordestão. Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC



DE OLHO NO MALDONADO

Após encaminhar a vaga nas quartas do Nordestão, o Leão volta a pensar novamente na Libertadores. O time faz o segundo e decisivo jogo contra o Deportivo Maldonado, na Arena Castelão, na próxima quinta-feira (2). As equipes ficaram no empate sem gols no duelo de ida, no Uruguai.

“Conhecemos o adversário, é um time organizado, que tem valores individuais que temos que estar muito atentos. É provável que se apresente uma partida com transições, conosco propondo o jogo e o adversário fechando linhas e jogando com espaços. Mas isso é o que se planeja antes. Eu não sei, quando começa o jogo, como vai ser a partida. Mas temos que estar preparados para tudo, para cortar essas transições, para ter a proposta de jogo com bola e, em determinado momento, quando o time adversário, que é um bom time, tiver bola, saber fechar e ter uma defesa organizada, que possamos resolver esses tipos de situação”, concluiu o técnico.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: