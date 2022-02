Vojvoda elogia postura do Fortaleza em vitória sobre o Bahia e exalta Romero: "está com fome de gol"

A vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre o Bahia, na noite do último sábado (19), deixou o técnico Juan Pablo Vojvoda bastante satisfeito. O comandante leonino ficou agradado não apenas com o resultado, mas com o desempenho da equipe, que apontou uma evolução em relação aos últimos jogos.

"O desempenho do time acho que foi correto. Houve momentos em que sofremos, como nos primeiros minutos do 2º tempo, em que levamos o gol e o adversário esteve melhor que nós. Mas, em análise geral, acho que o Fortaleza controlou o jogo. Teve boa posse de bola, criou situações de gol e marcou três gols contra um adversário muito complicado. Eles se jogaram muito também e acho que o Fortaleza subiu o nível em respeito a partidas anteriores", avaliou.

O treinador ficou contente, também, com o gol marcado por Silvio Romero. Aos quatro minutos de jogo, o argentino balançou as redes pela primeira vez com a camisa leonina e abriu caminho para o triunfo.

"Eu acho que o rendimento do time foi bom. O Romero precisava fazer gol. É um jogador que está com fome de gol e hoje respondeu ao que a gente espera dele. Seus companheiros e torcedores esperam gols dele, e ele vai responder a essa expectativa", afirmou.

Outro jogador elogiado pelo comandante leonino foi o goleiro Max Walef, que assumiu a vaga de Fernando Miguel (ficou fora do jogo por conta de virose) e foi bem.

"O Max teve uma partida correta. Conhecemos ele por treinar todo o ano com a gente e ele nos garantes segurança durante os treinos e nos garantiu segurança durante o jogo também. Os jogadores têm que estar todos preparados quando têm que participar e possam responder, e não somente o goleiro, mas cada um dos atletas do elenco", finalizou.