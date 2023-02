Vojvoda elogia contratações e já pensa em jogo contra o Ceará: 'muita motivação'

O Fortaleza goleou o Atlético Cearense e garantiu vaga direta na semifinal do Campeonato Cearense. Técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda destacou a eficiência dos jogadores, avaliou os reforços e a sequência de jogos, com um Clássico-Rei na agenda.

“Foi um jogo onde esteve presente a efetividade. Acho que fizemos um bom primeiro tempo, com desenvolvimento quanto a posse de bola e finalizações. O time respondeu ao que o torcedor e nós esperávamos. Mas no outro jogo eu estava tranquilo porque as situações de gol foram criadas, mas faltava essa finalização. E hoje pudemos converter em vários gols e isso é importante também”, avaliou o argentino.

O técnico falou sobre a atuação do recém-chegado Pochettino e do veterano Thiago Galhardo, e avaliou os jogadores do elenco do meio para a frente.

“São jogadores que na parte ofensiva têm uma inteligência que ajuda a gente. Mas é a combinação de todos os atacantes. Acho que tenho atacantes, e do meio para frente, com boa qualidade, gente inteligente que pode definir jogos. Isso é importante ter no time. O time do Fortaleza está incorporando jogadores, ano a ano, além de jogadores da base, os que estão no elenco e estão evoluindo também. Temos que continuar deste jeito”, disse o técnico.

SEQUÊNCIA DE JOGOS

Com a vitória, o Fortaleza passou em primeiro do grupo e garantiu vaga direta na semifinal. Agora, o time tem uma sequência de jogos, que inclui o primeiro Clássico-Rei do ano.

“A motivação é muita porque é um Clássico-Rei, o clássico de todo o povo cearense. E vamos enfrentar essa partida com muita responsabilidade, vontade e com muita motivação”, disse o técnico.

Antes, o Leão encara o ABC pela Copa do Nordeste. Depois do Ceará enfrenta o Bahia, primeiro adversário de Série A na temporada.

“Sempre queremos mais. Sabemos que a exigência é maior quando o time ganha de 1 a 0, foi muito pouco. Quando ganhamos por mais gols, agora vem um adversário que é mais forte. Essa exigência tem que existir porque somos um clube grande. Eu exijo dos meus jogadores. Sabemos as competições e as partidas pela frente e vamos preparar o time com responsabilidade e com toda a vontade para fazer em cada partida a nossa melhor tarefa”, concluiu Vojvoda.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: