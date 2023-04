Vojvoda elogia atuação do Fortaleza e ressalta foco no Clássico-Rei: 'cabeça na final'

O Fortaleza estreou na Copa Sul-Americana com goleada por 4 a 0 contra o Palestino-CHI, nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão. O técnico argentino Vojvoda destacou a atuação e reforçou ainda o foco no Clássico-Rei pela final do Campeonato Cearense.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Foi uma boa partida. Acho que, no 1º tempo, controlamos bem o jogo, fizemos o primeiro gol e tivemos muitas finalizações. Necessitávamos de maior efetividade, o que conseguimos nos últimos minutos. Agora temos no sábado uma partida e já estamos com a cabeça na final”.

Em campo, Vojvoda iniciou com muitas mudanças, poupou parte dos titulares e venceu com gols de Thiago Galhardo, Lucero e Pochettino, duas vezes. Sobre a estratégia para enfrentar o Ceará na decisão deste sábado (8), na Arena Castelão, às 16h, ressaltou que a diferença é construída pelos jogadores.

“Tanto nós como o adversário (Ceará) já nos conhecemos. Temos uma leve vantagem, mas cada um fará o seu planejado. Acho que será equilibrado, como é uma final. Cada treinador vai fazer sua estratégia, mas quem decide mesmo em campo são os jogadores”, declarou.

Na ida, o Fortaleza venceu por 2 a 1. Assim, pode conquistar o título com um empate. Já o Ceará precisa de uma vitória por um gol para levar aos pênaltis - em caso de dois tentos de diferença, o Vovô fica com a taça.

Confira outros pontos da coletiva

Efetividade do ataque

"Quanto à efetividade, hoje (na quarta) ganhamos por placar importante, mas também o Fortaleza teve várias finalizações. E muitas vezes não podemos controlar efetividade, mas podemos fazer o nosso melhor funcionamento para ter muitas opções de gols. No 1º tempo, teve muita finalização, mas faltava a efetividade que encontramos nos últimos minutos. As mudanças ajudam nisso. Eles entram frescos. Fomos efetivos nos últimos minutos".

Vitória na estreia

"É importante começar ganhando sempre, mas é um caminho que o clube vem percorrendo. O Fortaleza está crescendo, e esse crescimento é pouco a pouco. Vamos adaptando a ambição do elenco, do clube, também do torcedor, para saber o caminho para onde vamos, com humildade, mas sempre acreditando que somos um time que pode crescer".

Elenco disponível

"É importante ter todos disponíveis e agora estamos perto disso, mas para jogar a cada três dias, precisa de variação, jogadores não são máquinas, precisam respirar. Tem a concorrência interna, e eles compreendem essa parte tatica e também o momento. E tem a condição física, se não está 100%, há um companheiro (disponível), isso é importante".