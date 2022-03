Vojvoda elogia atuação do Fortaleza e projeta Ferroviário na semifinal: “máxima responsabilidade”

O Fortaleza garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense de 2022 nesta quarta-feira (2) em goleada contra o Pacajus: 5x0 na Arena Castelão, com vitória na ida por 1x0. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda elogia a atuação do time tricolor e a intensidade com e sem a posse de bola.

"Sempre quero esse tipo de intensidade e superioridade. Muitas vezes o rival fecha as linhas e não conseguimos entrar. A primeira partida foi boa, com a posse de bola, mas faltou essa terminação de jogada. Hoje, desde o primeiro minuto, a superioridade do Fortaleza foi muito importante, com boa posse de bola, circulação e velocidade. No 2º tempo também ficou com intensidade com bola, time criou opções, fez os gols e marcou a diferença com o adversário", analisou o treinador do Leão.

Por conta do regulamento do Estadual, a equipe terá pela frente o Ferroviário no próximo mata-mata. Os duelos serão nos dias 9 e 12 de março, ambos na Arena Castelão, valendo classificação à decisão. Vojvoda ressaltou que se trata de um clássico para o futebol cearense e, por isso, é um duelo importante.

Assista a coletiva de Vojvoda

"A cabeça tem que estar focada sempre no próximo jogo e, depois disso, pensar no Ferroviário. Sabemos que é um clássico, uma partida muito importante. Vamos preparar o time com a máxima responsabilidade. É o que merece o Campeonato Cearense", declarou o comandante leonino.

O próximo compromisso do Fortaleza é sábado (5), no Piauí, contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 17h45, no estádio Lindolfo Monteiro, pela 7ª rodada da competição.

Veja outros pontos da coletiva

Posicionamento de Ángelo Henríquez

"O Henríquez treinou nessa posição (vaga de Pikachu) e o adversário tinha homem a menos e mais nesse setor e eu considerei que um atacante nesse setor poderia ajudar o time a ter mais ofensividade".

Oportunidade de Renato Kayzer

"Ele está com a gente há duas semanas, é totalmente normal que o jogador comece a conhecer os companheiros e o funcionamento do time. Nós confiamos em cada um dos jogadores, temos elenco amplo, com boa quantidade, e a competição interna tem de continuar, os jogadores também necessitam de minutos de jogo. No caso do Renato, eu confio e os jogadores confiam nele. Pouco a pouco, vai conhecer melhor o funcionamento do time e ajudar no crescimento do time".

Copa do Nordeste

"Amanhã começaremos a pensar no Altos-PI, analisarei o adversário. Na Copa do Nordeste, estamos em boa posição, mas não há nada definido, queremos seguir fazendo o que temos de fazer, a cada jogo impor o nosso estilo, buscar a cada jogo. Vai ser importante o jogo de sábado, e cada vez que estamos fora (de casa) temos de fazer da concentração algo fundamental".