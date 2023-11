Vojvoda elege momentos marcantes vividos no Castelão: 'sempre na minha lembrança'

Ainda em homenagem ao aniversário de 50 anos da Arena Castelão, o Fortaleza gravou e divulgou, em suas redes sociais, um vídeo do técnico Juan Pablo Vojvoda falando sobre seus momentos mais especiais vividos no estádio. A homenagem feita pela torcida tricolor ao treinador está entre os momentos marcantes do professor.

"Primeiro de tudo que o Castelão é um estádio especial para mim. Acho que vou escolher três momentos. O primeiro momento foi em 2021, quando ficamos em 4ª posição na tabela, na última partida com o Bahia. Lembro, uma festa muito bonita. Uma das melhores festa que já presenciei. Depois, também quero lembrar o mosaico que fizeram da minha família. Então isso vai ficar sempre na minha lembrança. E acho que o pentacampeonato foi um momento único também, para desfrutar, deixou a gente muito feliz por esse título", falou Vojvoda.

Vojvoda foi anunciado como novo técnico do Fortaleza no dia 4 de maio de 2021, no ano em que o clube encerrou o Brasileirão em 4º lugar, como citado pelo treinador. No ano seguinte, o Leão teve a temporada marcada pela arrancada na Série A, onde foi da lanterna para a disputa da Libertadores do ano seguinte. Em 2023, o Tricolor foi vice-campeão da Sul-Americana após a derrota nos pênaltis para a LDU, no Uruguai.

