Vojvoda e Rogério Ceni se encontram no CT do São Paulo

Os dois mais importantes treinadores do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni se encontraram nesta terça-feira (1), no Centro de Treinamento da Barra Funda, do São Paulo. Atual e ex-técnico do Leão, os dois foram flagrados em momento de descontração no clube paulista.

Atualmente no comando do São Paulo, Ceni teve duas passagens pelo Tricolor. No comando time cearense, conquistou Copa do Nordeste e o título de campeão brasileiro da Série B. Já Vojvoda, conseguiu levar o time para a melhor campanha da Série A, em 2021, quando a equipe terminou em quarto e conquistou vaga na Libertadores.

O Leão treinou no CT do tricolor paulista para o duelo contra o Palmeira. O Fortaleza encara o Verdão às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (2), no Allianz Parque. O jogo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici é 9º na tabela com 48 pontos e briga por vaga na Libertadores.

Legenda: Vojvoda e Ceni se encontraram no CT da Barra Funda. Foto: Reprodução