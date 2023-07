Vojvoda e Galhardo voltam a criticar gramado do Castelão; Sesporte se defende

O gramado da Arena Castelão foi novamente alvo de críticas no duelo entre Fortaleza e Athletico-PR, neste domingo (10), válido pelo Campeonato Brasileiro. Técnico e atleta do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda e Thiago Galhardo pediram melhorias no campo. Por meio de nota, a Sesporte e a SOP (Superintendência de Obras Públicas) se manifestaram. Em 2023, o local já recebeu 29 partidas.

“Temos que continuar trabalhando para melhorar o gramado do Castelão. Exijo muito no Pici, que a grama do Pici tem que está boa. E aqui também. Fortaleza, como cidade, tem um estádio como o Castelão, que é bonito para jogar. E esse estádio necessita de um bom gramado. O Fortaleza está crescendo e o Castelão também, para a cidade. É bom o Fortaleza na Sul-Americana, brigando acima. Vamos ajudar. Mas necessitamos que cada um, todas as partes melhorem. É o crescimento de um clube, de uma cidade e de uma sociedade também”, disse o técnico em entrevista coletiva após a vitória tricolor.

Ainda no intervalo do jogo, quando o Fortaleza ainda empatava com o Furacão, Galhardo foi enfático ao criticar a qualidade da grama. Minutos antes, Hércules havia sentido o joelho após “enroscar” a perna no gramado.

“Tenho que reclamar mais uma vez do campo, não é uma desculpa, tira um jogador para nós, passaram que não foi nada grave, mas tem que fazer uma substituição, uma parada, perde um grande jogador para nós. Não que seja uma desculpa, estamos acostumados com o Castelão, mas é difícil. A gente treina em um campo muito bom para chegar aqui e jogar, é complicado”, disse o jogador ao canal Premiere.

O gramado da Arena passou por manutenção durante a Data-Fifa. Os trabalhos de reparo do gramado passaram pela adubação, irrigação e corte da grama. Responsável por gerir o equipamento e executar as obras, a Sejuv e a SOP se manifestaram em nota conjunta.

LEIA A NOTA COMPLETA:

"A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que a manutenção do gramado da Arena Castelão, que é realizada através da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), segue um cronograma diário que inclui adubação, cortes e marcação de campo, adequado à agenda de jogos.

Em junho, durante uma pausa de 13 dias sem partidas, a manutenção foi reforçada para garantir melhor recuperação do campo de jogo. Esses trabalhos para melhoria da fixação e cobertura da grama são feitos quando há condições de um intervalo mínimo de 10 dias sem agenda de futebol na praça esportiva. Nesse período foram feitos: replantios pontuais na pequena área norte e escanteios norte e sul; Cortes verticais e helicoidais; pulverizações com foliares e orgânicos; top dressing em pontos localizados.

Desde a entrega da reforma do campo, em 2 de março deste ano, até esse domingo (9), foram realizadas 29 partidas na Arena Castelão."