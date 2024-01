Vojvoda diz que projeto do Fortaleza é conquistar título de grande expressão

A chegada do Fortaleza à final da Sul-Americana em 2023 não é considerada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda como eventualidade. Ao contrário, o comandante do Leão afirmou em coletiva que a busca por um título de grande expressão.

"Fica o orgulho de termos chegado a uma final (de Sul-Americana), mas há que lutar para seguir crescendo e conseguir um título (de grande expressão). Não sei se vai acontecer neste ano, mas vamos lutar para que aconteça esse ano. Isso é um projeto e se não acontecer (agora), continuaremos lutando e em algum momento vai acontecer. Se continuarmos por esse caminho vamos dar um título (de grande expressão) ao torcedor", afirmou o técnico argentino.

Vojvoda destacou que tanto a comissão técnica quanto a diretoria do Fortaleza acreditam no trabalho que vem sendo desenvolvido e pretendem continuar no mesmo caminho. A manutenção do projeto que se iniciou em 2021, na opinião dele, é garantia de uma grande conquista para o Tricolor nos próximos anos.

“Por esse caminho há possibilidades de se conquistar coisas importantes e quando falo desse caminho [...] Nesse caminho, se continuarmos por ele, vamos conseguir um título (de grande expressão). Porque neste caminho estão os títulos. não sei se este ano ou se daqui a dois anos, não sei, mas por este caminho vai acontecer. Acho que esse é o desafio", comentou.

Vice da Sula deixa marca

O comandante do Leão reconheceu que a perda do título da “Sula” para a LDU deixou marcas, mas que é necessário pensar para frente. Ele também saiu em defesa do volante Pedro Augusto, que caiu no desgosto do torcedor tricolor ao perder um dos pênaltis da decisão.

"É uma situação que acontece não somente ao Fortaleza e não somente aconteceu com o Pedro Augusto. Ele é um jogador profissional, que se blinda por completo no dia a dia, está sob contrato aqui e atua como um verdadeiro profissional [...] Temos que olhar para frente”, disse.