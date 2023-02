Vojvoda destaca versatilidade de Lucero e projeta novas contratações: 'Vamos continuar na busca'

Após a goleada do Fortaleza em cima do Atlético-CE, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou a atuação de alguns jogadores e destacou a versatilidade do grupo. Em entrevista coletiva após o duelo desta quarta-feira (1), o comandante tricolor lembrou avaliou a estreia de Juan Martín Lucero, Júnior Santos e destacou também o meia Sammuel. Além disso,

Lucero foi regularizado no BID na terça-feira (31). O atacante de 31 anos entrou no 2T do duelo contra o Atlético, no Estádio Presidente Vargas.

“É um jogador que nós conhecemos, que vai ajudar também. Nos dá uma variante a mais no ataque. É um camisa 9 que também pode flutuar. Ele pode jogar com todos os atacantes que temos. Pode jogar com Romero, com Galhardo, com Romarinho, Pedro Rocha, pode jogar só como camisa 9. O importante é que temos essa versatilidade para encontrar em determinada partida que necessitamos”, explicou.

Outro atacante recém-chegado e que também entrou em campo foi Júnior Santos. Vojvoda ressaltou como o atleta pode contribuir para o grupo.

“É um jogador que dá força no ataque. É outra característica dos jogadores que temos. É um jogador que pode jogar por dentro e por fora, é mais de força, de potência, e pode entregar muito na parte defensiva também. Acho que vai ajudar também e há que se analisar todos os jogos. Cada jogo tem sua característica e temos muitas partidas daqui para frente. É um jogador que, como todos, pode conseguir melhorar e vamos trabalhar para isso, porque ele vai ajudar também”, disse Vojvoda.

Com a saída precoce de Christian Bernardi, que deixou o clube 14 dias depois de ser anunciado para realizar um tratamento médico, o meia Sammuel ganhou espaço. O treinador, no entanto, ressaltou a necessidade de seguir a busca por novas peças para o elenco.

“Vamos continuar na busca, procurando novas incorporações, mas a minha cabeça, neste momento, está nos jogadores que temos no elenco. Sammuel é um. É um jogador que vai continuar porque vai ajudar também. Mas o mercado, as janelas estão abertas... E o Fortaleza é um clube que tem que continuar trabalhando e procurando em todo o mercado. Quando a janela fechar, finalizamos essa tarefa. Minha tarefa neste momento é procurar melhor rendimento com os jogadores que estão no Fortaleza. Mas o clube, se quer continuar crescendo como quer, tem que estar aberto a possíveis contratações porque é o mundo do futebol”, concluiu o treinador.